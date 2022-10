Bundesliga: Dortmund a valanga. A segno anche Grifo per il Friburgo

Pomeriggio vivace quello di Bundesliga che ha visto giocarsi cinque gare (una alle 18:30). Vittoria esterna del Bayern Monaco in casa dell’Hoffenheim per 0-2 grazie alle reti di Musiala e Choupo-Moting, mentre tiene il passo dei bavaresi il Friburgo che non stecca il turno casalingo e supera 2-0 il Werder Brema con i gol di Kubler e dell’italiano Grifo. Borussia Dortmund a valanga sullo Stoccarda, con i gialloneri che vincono per 5-0 un gara mai in discussione. Doppietta di Bellingham e reti di Sule, Reyna e Moukoko. Pareggio inter per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che fa 2-2 contro il Wolsburg: Diaby e Frimpong per i padroni di casa e Arnold per gli ospiti, a cui si aggiunge l’autogol di Andrich. Pirotecnico 3-3, infine, tra Augusta e Lipsia. Per i locali in gol Berisha, Demirovic e Vargas, mentre per gli ospiti a segno Silva, Nkunku e Ramos.

Foto: sito Hoffenheim