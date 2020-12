Bundesliga, domani sfida al vertice: il Bayer Leverkusen misura le sue ambizioni con il Bayern Monaco

Il Bayer Leverkusen, allenato da Peter Bosz, sta sorprendendo per il suo rendimento costante in campionato. L’attuale capolista della Bundesliga ha iniziato il suo percorso con tre pareggi, dopodiché nelle successive nove gare di campionato ha ottenuto otto vittorie e un pareggio. Il tecnico olandese, ai tempi della sua esperienza all’Ajax, era riuscito a portare la sua squadra in finale di Europa League (perdendo contro il Manchester United di Mourinho) e impressionando tutti per il bel gioco. Dopo il quinto posto della passata stagione, e qualche risultato altalenante, il Bayer Leverkusen sta divertendo, segnando tanto (ha già portato in gol undici giocatori differenti) e difendendo bene (seconda miglior difesa). Domani (ore 18.30) un test molto delicato e che può dire molto sulle ambizioni della squadra di Bosz: il Bayern Monaco. Talenti come Diaby, Wirtz, e Bailey, l’autostima ritrovata in Germania dall’ex Roma Schick e il fiuto del gol di Alario possono creare diversi problemi ai campioni d’Europa in carica.

Foto: Dutch Football