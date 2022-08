Bundesliga, clamoroso ko del Dortmund. Avanti 2-0 al 90′, perde 2-3 con il Werder Brema. Tonfo del Leverkusen. Tutti i risultati

Sono terminate le gare delle 15.30 per la terza giornata di Bundesliga. Sconfitta interna per il Borussia Dortmund e clamorosa per come è arrivata. I gialloneri, avanti 2-0 sul Werder Brema fino al 90′, cadono 2-3 clamorosamente. Tonfo del Bayern Leverkusen che perde 0-3 con l’Hoffenheim, mentre Wolfsburg e Schalke 04 hanno chiuso sullo 0-0.

Questi i risultati:

Augsburg – Mainz 1-2

Dortmund – Brema 2-3

Leverkusen – Hoffenheim 0-3

Stoccarda – Friburgo 0-1

Wolfsburg – Schalke 0-0

Union Berlino – Lipsia (18.30)

Foto: logo Bundesliga