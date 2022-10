Bundesliga, cadono Union Berlino e Borussia Dortmund. Vince il Friburgo

Non sono mancate le sorprese nell’ottavo turno di Bundesliga che ha visto innanzitutto il crollo esterno della capolista Union Berlino in casa dell’Eintracht. Uno scivolone che il Friburgo ha subito colto al volo vincendo 2-1 contro il Mainz e agganciando proprio l’Union Berlino in vetta alla classifica. Cade anche il Borussia Dortmund in casa del Colonia e viene agganciato così dal Bayern Monaco vittorioso per 4-0, nell’anticipo del venerdì, ai danni del Bayer Leverkusen. Ecco tutti i risultati:

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 4-0

Colonia-Dortmund 3-2

Eintracht-Union Berlino 2-0

Friburgo-Mainz 2-1

Lipsia-Bochum 4-0

Wolfsburg-Stoccarda 3-2

Werder Brema-Gladbach (18.30)

Domani Hertha-Hoffenheim (15.30) e Schalke-Augsburg (17.30)

Foto: logo Bundesliga