Il Friburgo si aggiudica l’anticipo della 30esima giornata di Bundesliga battendo di misura il Borussia Monchengladbach: al Schwarzwald-Stadion è decisiva una rete di Petersen – appena entrato in campo – su assist di Grifo al 58’. Un successo che permette al Friburgo di portarsi a 41 punti in classifica e in ottava posizione da solo, mentre il Gladbach resta fermo a quota 56.