Bundesliga: cade il Bayern. Borussia Dortmund e Union Berlino possono approfittarne

Non sarà una Bundesliga semplice da vincere per il Bayern Monaco. I bavaresi perdono 3-2 in casa del Borussia Mönchengladbach. Non bsta a Niegelsmann il ritorno in campo di Mané dopo diversi mesi. Bayern che resta a 43 punti.

Domani possono approfittarne l’Union Berlino. che è a 42 punti e ospita il fanalino di coda Schalke 04. Anche il Borussia Dortmund a quota 40 può agganciare il Bayern.

Questi i risultati:

Bochum – Friburgo 0-2

Gladbach – Bayern 3-2

Stoccarda – Colonia 3-0

Wolfsburg – Lipsia 0-3

Eintracht – Werder Brema

Foto: logo Bundesliga