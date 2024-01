Bundesliga: Bayern ko in casa con il Werder Brema. Il Leverkusen è a +7

Sorpresa nel pomeriggio in Bundesliga. Il Bayern Monaco cade 1-0 all’Allianz Arena contro il Werder Brema, che militava appena fuori dalla zona retrocessione. Decide la gara un gol di Weiser al 59′. Gara che ha visto i bavaresi sottotono nel primo tempo, poi una volta prerso il gol, c’è stato un assedio, ma inutile verso la porta del Werder.

Il Bayern, con questa gara, vede cadere due record: la serie di gare da imbattuti in casa e il numero di gare a segno consecutivamente in casa, ovvero da 4 anni. Insomma, pomeriggio da archiviare per i bavaresi che ora sono a -7 dal Bayer Leverkusen, primo con 48 punti, contro i 41 del Bayern, che però ha uan gara in meno.

Foto: twitter Bayern