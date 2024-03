Bundesliga, Bayern a valanga sul Mainz: finisce 8-1 (tripletta Kane). Vince anche il Lipsia

Concluse le gare delle 15.30 in Bundesliga. Dopo la qualificazione in Champions con la Lazio, il Bayern Monaco si sblocca anche in campionato a modo loro. Un 8-1 debordante sul Mainz, con tripletta di Kane, doppietta di Goretzka, a segno anche Gnabry, Musiala e Muller. Il Bayern si porta a -7 dal Leverkusen, che è impegnato domani.

Vince anche il Lipsia che sale a 46 e momentaneamente scavalca il Borussia Dortmund al quarto posto.

Foto: Instagram Bayern