Bundesliga: André Silva e Piatek trascinano Eintracht ed Hertha. Crolla lo Schalke

Sono terminate le sfide del pomeriggio valide per la 29esima giornata di Bundesliga. Vittorie importanti per Eintracht Francoforte ed Hertha Berlino, rispettivamente contro Wolfsburg (2-1) e Augsburg (2-0). Ancora a segno André Silva, per lui terzo gol nelle ultime quattro partite, e Piatek, alla seconda rete di fila negli ultimi tre giorni. Vince anche l’Hoffenheim: 1-0 in casa del Mainz grazie alla rete di Bebou. Crolla lo Schalke, alla quarta sconfitta consecutiva, che cade anche tra le mura amiche contro il Werder Brema.

VENERDI’ 29 MAGGIO

20.30 Friburgo-Bayern Leverkusen 0-1 (Havertz)

SABATO 30 MAGGIO

15.30 Hertha Berlino-Augsburg 2-0 (Dilrosun, Piatek)

15.30 Mainz-Hoffenheim 0-1 (Bebou)

15.30 Schalke 04-Werder Brema 0-1 (Bittencourt)

15.30 Wolfsburg-Eintracht Francoforte 1-2 (Mbabu – André Silva, Kamada)

18.30 Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf

DOMENICA 31 MAGGIO

15.30 Borussia Mönchengladbach-Union Berlino

18.00 Paderborn-Borussia Dortmund

LUNEDI’ 1° GIUGNO

20.30 Colonia-Lipsia

Foto: Twitter personale André Silva