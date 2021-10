Bundesliga, 7a giornata: vittoria per il Dortmund, secondo insieme al Friburgo

Nelle gare delle 15-30 della 7a giornata di Bundesliga, bella vittoria del Borussia Dortmund, che batte l’Augsburg 2-1 (senza Haaland) e vola al secondo posto insieme al Frburgo, vittorioso in casa dell’Hartha Berlino. Successo anche per lo Stoccarda, così come per il Borussia Moenchengladbach, in casa del Wolfsburg.

Questi i risultati:

Borussia Dortmund-Augsburg 2-1

Hertha Berlino-Friburgo 1-2

Stoccarda-Hoffenheim 3-1

Wolfsburg-Borussia Moenchengladbach 1-3

Foto: Logo Bundesliga