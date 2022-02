Ventiquattresima giornata in Bundesliga. Gli eurorivali della Roma del Bayer Leverkusen hanno battuto agevolmente il Bielefeld per 3-0. Pari per 2-2 tra Borussia Monchengladbach e Wolfsburg, mentre l’Union Berlino ha battuto il Magonza 3-1. 1-1 tra Furth e Colonia.

FOTO: Twitter Borussia