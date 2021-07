BUKSA, IL NUOVO GIOIELLINO DEL GENOA CON IL GOL NEL SANGUE

Il Genoa ha ufficializzato l’acquisto del giovanissimo Aleksander Buksa. L’attaccante classe 2003 arriva dal Wisla Cracovia, un acquisto voluto da Enrico Preziosi per ripetere l’esperienza già avuta con Piatek, il quale sorprese tutti alla sua prima stagione in Italia. Questa volta si tratta di un acquisto di prospettiva essendo una promessa del calcio polacco. Nel 2020 è stato inserito dal Guardian nella lista dei migliori sessanta talenti nati nel 2003. Inoltre, il giocatore era già seguito in Europa, ma il Genoa è riuscito a battere la concorrenza di diverse squadre comprese Borussia Dortmund (che di giovani se ne intende) e Udinese, sempre molto attivo sulle promesse. Il Genoa pagherà anche il premio formazione al Wisla, altro aspetto che dimostra quanto Preziosi creda in questo ragazzo.

Aleksander Buska nasce a Cracovia il 15 gennaio 2003 ed è fratello minore di Adam Buska, anche lui calciatore professionista e attaccante del New England Revolution (squadra di Mls) con un passato nelle giovanili del Novara, ma che non ha trovato fortuna in Italia. Ci proverà il fratello minore con la maglia del Genoa da questa stagione, ma sin da giovanissimo ha fatto capire di avere un futuro roseo in questo sport. Come il fratello è una punta molto alta, quasi un metro e novanta e nonostante l’altezza sa anche dare qualità al proprio gioco, capace di usare il proprio fisico, ma a farlo diventare già noto in Europa è la sua freddezza sotto porta, caratteristica non comune tra i giovani. Dalle giovanili del Wisla Cracovia mostra le sue doti da goleador e non impiega molto tempo ad esordire in prima squadra, anzi, lo fa a soli sedici anni, il 22 aprile 2019 contro il Wisla Plock. Il 23 agosto 2019 ha realizzato la prima rete in carriera segnando l’ultimo gol del match perso 3-2 contro il Jagiellonia diventando, a 16 anni e 220 giorni, il più giovane marcatore della storia del Wisla, nonché il secondo della storia del campionato polacco alle spalle di Włodzimierz Lubański. In questa stagione non trova tanto spazio nel Wisla Cracovia che non gli rinnova il contratto alla fine di questa stagione. Ne approfitta il Genoa che lo porta in rossoblu e dove potrà dimostrare le sue doti sulle orme di Piatek.

Foto: Twitter Genoa