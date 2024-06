Buksa, fratelli diversi: Adam in gol all’Europeo, Aleksander flop al Genoa

La curiosa storia dei fratelli Buksa: in pochi ricorderanno Aleksander Buksa, quest’anno in prestito al WSG Tirol dal Genoa, che lo acquistò nell’estate del 2021. Il classe 2003 non ha lasciato il segno nella sua esperienza italiana, tant’è vero che il Grifone lo ha girato in prestito varie volte: prima all’OH Leuven (2022), successivamente allo Standard Liegi 16 FC e quest’anno per l’appunto al WSG Tirol, con cui ha realizzato 3 reti in 31 partite. Nel match andato in scena oggi tra Polonia e Olanda, vinto da quest’ultimi, è andato in gol suo fratello Adam, che ha approfittato dell’infortunio di Milik e dell’assenza di Lewandowski facendosi trovare pronto e siglando il momentaneo pareggio. Attualmente Adam Buksa gioca all‘Antalyaspor, ma è in prestito dall’Lens. Il classe 1996 si è reso protagonista di una stagione eccellente in Turchia. Infatti in 33 partite di campionato ha siglato 16 reti e fornito 2 assist. Negli inizi di carriera Adam ha giocato anche nel Novara (Under 19), prima di vivere diverse esperienze in patria tra Lechia Gdansk, Zaglebie Lubin e Pogon Szczecin per poi venire acquistato nel 2020 dal New England, con cui resterà due stagioni. In seguito passerà a titolo definitivo al Lens, che decide di versare 6 milioni di euro per il classe 1997, il quale verrà ceduto in prestito all’Antalyaspor. Oggi segna il primo gol dei polacchi all’Europeo, sfortunatamente per lui non decisivo ai fini del risultato.

Foto: instagram Buksa