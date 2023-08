Buffon, una carriera leggendaria: tutti i titoli vinti

Gianluigi Buffon ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine di una carriera leggendaria, nella quale ha vinto in tutto 30 trofei di squadra, tra cui 10 campionati italiani. Nel 1991 venne acquistato dal Parma, con cui esordì in A il 19 novembre 1995, a 17 anni. Rimarrà con gli emiliani fino al 2001, e conquisterà 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana e 1 Coppa Uefa, tutti trofei vinti nel 1999. Nel 2001 passò alla Juventus, squadra in cui ha militato fino al 2021 (con una parentesi al PSG nella stagione 2018/19). Con i bianconeri, in Italia, ha vinto – in totale – 5 volte la Coppa Italia (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2020/21), 6 volte la Supercoppa Italiana (2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2020) e, come detto prima, 10 campionati italiani (2001/02, 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20) che rappresentano un record al pari delle Supercoppe e delle Coppe Italia (quest’ultimo condiviso con Roberto Mancini). Con i bianconeri ha raggiunto 3 volte la finale di Champions, ma ha sempre perso, nel 2003 contro il Milan, nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid. Con il PSG ha vinto il campionato e la Supercoppa. Con la nazionale italiana, invece, ha vinto gli Europei Under-21 nel 1996, la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo l’anno successivo è, soprattutto, il Mondiale nel 2006. Per quanto riguarda i trofei individuali, la lista è ancora più lunga, e comprende – tra le altre cose – il Trofeo Yashin vinto nel 2006, 8 trofei come miglior portiere agli Oscar del Calcio AIC e il Trofeo Bravo vinto nel 1999. Inoltre, ha vinto al prima edizione del The Best FIFA Goalkeeper nel 2017, il Golden Foot 2016, il premio IFFHS come portiere del decennio (2000-2009), come miglior portiere degli ultimi 25 anni (1987-2012) e 3 volte miglior giocatore Uefa (2003, anno in cui ha vinto anche il premio come miglior portiere, e 2017). Insomma, una carriera a dir poco stellare.

Foto: Instagram Buffon