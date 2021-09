Buffon sull’addio di Ronaldo: “Posso solo parlare bene di lui. Non è illogico che sia andato via dalla Juve”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, nel corso di un’intervista a Radio Rai, si è soffermato su Cristiano Ronaldo che negli ultimi giorni di calciomercato ha lasciato la Juventus per tornare al Manchester United. “Credo che i tifosi non debbano rimanere sorpresi. Ha la nomea di un grandissimo professionista che giustamente pensa tanto a se stesso. In questi tre anni ha fatto grandi prestazioni e tanti gol. Non vedo nulla di illogico nella sua scelta di andare via, ci ha pensato tanto. Penso che alla fine non ci sia stato niente di strano. Posso solo parlare bene ci Cristiano, è un professionista che dà sempre il 100%. Ha pensato che fosse giusto andare via. Scudetto alla Juve? Sta solo facendo un passaggio, non so se generazionale o di ossatura. Un po’ di dazio lo paghi quando succedono queste cose. Quando poi hai un allenatore come Allegri magari non arrivi all’obiettivo ma ci vai vicino”.

Foto: Twitter Buffon