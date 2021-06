Buffon sul ritorno di Campobasso e Taranto in C: “Ci sono squadre alle quali rimango legato a bei ricordi d’infanzia. Complimenti”

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juve, in attesa di sistemazione per l’ultima esperienza della sua incredibile carriera, ha commentato con gioia sul suo Twitter le promozioni in C di Campobasso e Taranto: “Ci sono squadre alle quali rimango legato a bei ricordi d’infanzia, @sscampobasso e #Taranto sono tra queste. Complimenti a loro per il ritorno tra i professionisti. #SerieC”.

Foto: Instagram Juventus