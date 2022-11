Buffon sui giocatori dell’Iran: “Passerete alla storia per il vostro coraggio. Per me siete un esempio”

La leggenda del calcio, della Juventus e dell’Italia, Gigi Buffon, attraverso un post su Instagram si è complimentato con i giocatori dell’Iran per il coraggio che hanno avuto e per la vittoria in questo periodo di tensione che sta vivendo l’Iran. Di seguito quello che ha scritto nel Post: “Passerete alla storia per il vostro coraggio. La vittoria di oggi è un segno di speranza e forza per chi nel vostro Paese sta lottando per la libertà. Per molta gente siete degli eroi, per me un esempio”.

Foto: Twitter Parma