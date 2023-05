Buffon: “Sorpreso dalla vicenda Juventus. Mi sembra una situazione abbastanza generalizzata”

Gigi Buffon, portiere del Parma, ex Juve e Nazionale, ha parlato a margine di un evento a Foglio Sportivo 2023, soffermandosi anche sul caso che vede protagonista la Juventus.

Queste le sue parole: “Sono sicuramente sorpreso, pur conoscendo superficialmente le cose. Non voglio addentrarmi nella vicenda, a rischio di fare strafalcioni, la colpa mi sembra generalizzata, le plusvalenze credo che un po’ tutti i club le facciano. Poi non sta a me giudicare”.

Foto: twitter Parma