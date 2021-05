Buffon: “Se continuerò a giocare sarà all’estero. In Italia solo Parma e Juventus”

Gigi Buffon ha rilasciato un’intervista a GQ Italia dove parla del suo futuro e di tanti altri temi dopo l’addio alla Juventus.

Queste le sue parole: “Il futuro? Prima di tutto devo vedere se continuerò a giocare, perché ho detto che mi sarei preso venti giorni per pensare, poi in piena serenità deciderò se continuare e dove, o se smettere, perché sono abbastanza appagato dalla mia carriera che non ho bisogno di fare qualcosa in più, a meno che non me lo senta dentro fortemente. Sicuramente Parma e Juve sono le uniche squadre in cui potrei giocare in Italia, però se voglio qualcosa che mi possa fare crescere come persona, questo qualcosa me lo può dare solo l’estero”.

Su Mourinho alla Roma: “Mourinho sicuramente credo faccia bene a una piazza come Roma e ai media, perché anche loro hanno bisogno di personaggi istrionici come lui. E poi ha un’esperienza e dei rapporti tali che secondo me possono diventare un valore aggiunto per Roma come società e come squadra”.

Su Ibra, intramontabile come lui: “A me Zlatan non sorprende, so perfettamente cosa pensa, qual è il suo approccio al lavoro e la sua determinazione. Io non sono sorpreso da determinati giocatori, tra i quali mi ci metto anch’io, che nonostante l’età riescono ancora a essere un valore aggiunto. Perche’ poi non è che andiamo in campo e sventoliamo la maglia, andiamo in campo e succede sempre qualcosa che non è usuale vedere. Questo significa che la nostra longevità è un valore per il tipo di professionalità o per il fisico che abbiamo, ma anche perchè probabilmente abbiamo una testa diversa dalla media dei professionisti”.

Foto: Instagram Juventus