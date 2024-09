Buffon ricorda Schillaci: “Un semplice grazie non sarà mai abbastanza”

Gianluigi Buffon ha ricordato su Instagram Totò Schillaci. “Hai regalato emozioni a un’intera nazione, durante quella magica “Estate italiana”, con quegli iconici occhi spiritati che nessuno dimenticherà mai. Ancora oggi, rivedendo certe immagini, sento i brividi e mi torna in mente il Gigi bambino che sognava, un giorno, di poter indossare quella maglia, emulandoti per spirito e passione. Un semplice grazie non sarà mai abbastanza per quello che ci hai fatto vivere. Ciao Totò”.

Foto: Instagram Azzurri