Buffon ricorda Berlusconi: “Presidente visionario, appassionato e romantico”

Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta. Il leader di Forza Italia e presidente del Monza si è spento questa mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. E Gianluigi Buffon lo ha voluto ricordare così: “Oggi diciamo addio a Silvio Berlusconi, un presidente di calcio visionario, appassionato e romantico. Ha trasformato il Milan in una potenza mondiale, conquistando i cuori di milioni di tifosi. Il suo lascito nel mondo del calcio sarà per sempre ricordato”.

Foto: Buffon Instagram