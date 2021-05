Gianluigi Buffon ha parlato così ai microfoni di JTV della cosidetta BBC, il trio difensivo composto da Barzagli, Bonucci, Chiellini: “Mi vengono in mente 2 cose: il legame, che ti unisce in maniera più forte dell’amicizia, e come secondo termine, ragazzi per bene. Sono 3 ragazzi per bene, sarà difficile trovare persone così nel mondo attuale del calcio”.