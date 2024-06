Buffon: “Questo è un gruppo molto competitivo. Ci tengo a poter dare il mio piccolo contributo”

L’attesa sta per finire: l’Europeo sta per avere inizio. Gli Azzurri di Luciano Spalletti sono attesi dal match contro l’Albania del 15 Giugno, in vista del quale il capo della delegazione azzurri, Gianluigi Buffon, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Questo è un gruppo molto competitivo. Avevo molta curiosità di vedere quale fossero i miei sentimenti e come mi sarei preparato in un altro ruolo. Vedo che ormai da 4 o 5 giorni ci saranno dei riflessi incondizionati del corpo che mi permettono di rivivere le stesse emozioni. Il grado di adrenalina e lucidità sulle cose aumenta rispetto ai primi giorni, perché ci tengo a poter dare il mio piccolo contributo. Questa è una Nazionale che probabilmente è sottostimata, ma secondo me è molto competitiva, per lo spessore umano dei ragazzi che la compongono, è la cosa che mi ha sorpreso di più. Percepire il senso di appartenenza alla nostra Nazione è fondamentale. Il loro atteggiamento è quello di chi con grande umiltà si mette a disposizione di ogni linea guida dell’allenatore e della Federazione. Detto questo, credo anche che ci siano 5 o 6 elementi che fanno parte dei migliori del calcio mondiale, questo significa che oltre ad un ottimo gruppo abbiamo anche le individualità, che ci potranno permettere di fare una buona competizione”.

Foto: instagram Italia