Buffon, quanti omaggi sui social. Mbappé: “Un onore incrociare la tua leggendaria carriera”

Gigi Buffon ha da poco annunciato il suo ritiro dal calcio giocato e molti campioni lo hanno voluto salutare sui social network, a partire da Kylian Mbappé, che è stato compagno di Buffon al PSG nella stagione 2018/19: “Un grande onore per me aver avuto la possibilità di incontrarti e incrociare la tua leggendaria carriera. Un uomo d’oro con preziosi consigli che terrò con me per tutta la vita. Buona strada e soprattutto GRAZIE”, ha scritto il francese. Tanti i messaggi anche dagli ex compagni alla Juve, ad esempio Dybala e Pjanic: “Sei stato un idolo, un modello, un capitano, un compagno, ma ancora di più sei una persona speciale. Sei unico Gigi, grazie per tutte le emozioni” ha scritto il bosniaco. “Sarai sempre il mio N1” commenta l’argentino. La nazionale italiana ha pubblicato una serie di immagini del campione accompagnate dalla scritta “Grazie numero 1”. Marchisio, invece, cita Enzo Ferrari: “Lui diceva ‘date a un bambino un foglio di carta, dei colori e chiedetegli di disegnare un’automobile, sicuramente la sarà rossa”. Allo stesso modo dite a quel bambino di disegnare un portiere su un campo da calcio e sicuramente disegnerà Gianluigi Buffon. Ho iniziato a guardarti dietro quella porta al Delle Alpi – commenta l’ex juventino-, passandoti il pallone per battere una rimessa dal fondo. Poi… vabbè il resto lo sappiamo. Goditi questa seconda parte della vita. Non troverai quell’adrenalina che solo il campo può regalarti, ma ci saranno nuove emozioni…vedrai! Ti mando un grande abbraccio”.

Foto: Twitter Mbappé