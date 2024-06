Buffon: “Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. La qualificazione ai Mondiali? E’ il minimo sindacale”

Appena sbarcato a Milano, il capo delegazione della Nazionale, Gigi Buffon, ha parlato alla stampa presente sulle sue emozioni dopo Euro 2024 e su dove ripartire.

Queste le sue parole: “Purtroppo non si è riusciti a decollare come speravamo: la qualificazione al prossimo Mondiale penso sia il minimo sindacale per l’Italia: si devono fare dei passi convincenti e non a singhiozzo come negli ultimi dieci anni. Potevamo fare meglio tutti: anche io nel mio ruolo, posso avere deluso le aspettative. Ognuno si deve prendere le sue responsabilità “. Lo riporta l’Ansa.

Foto: Instagram Italia