Buffon: “Non ci si abitua mai a vincere. Non ci si stanca mai di ringraziare”

Gianluigi Buffon, reduce della vittoria dello Scudetto ha affidato a Instagram un pensiero profondo: “Non ci si abitua mai a vincere. Non ci si stanca mai di ringraziare. Allora grazie Alla mia famiglia .Ai miei compagni. Al mister e il suo staff .Alla società. A questa maglia. E a tutti i tifosi: Restate con noi Perché non è ancora finita”

Foto: Juventus Twitter

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 1, 2020