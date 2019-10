Buffon: “Non amo l’idolatria, mi ispiro ad altri sportivi per continuare. CR7 come Nadal”

Gianluigi Buffon, esperto portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista sulle pagine di Sportweek: “Non amo l’idolatria, rincoglionisce. Ma se mi chiedi a chi mi ispiro sportivamente parlando, per continuare, tra virgolette, a combattere e vincere, dieci nomi li ho. Ne ho anche di più. Messi e Cristiano Ronaldo? Leo è Federer, Cristiano è come Nadal: li vedo veramente simili quei quattro. Lo trovo davvero congruo come paragone, che fa anche sorridere”.

Foto: Juventus Twitter