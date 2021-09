Buffon: “Nel PSG Keylor Navas e Donnarumma giocheranno a seconda dello stato di forma”

Gigi Buffon, portiere del Parma ed ex del PSG, nel corso di un’intervista a BeIn Sport si è soffermato sul dualismo a Parigi tra Keylor Navas e Donnarumma: “Se una squadra come il PSG ha due portieri molto forti, come li ha, che senso ha parlare di un titolare o di un secondo? Non sarebbe giusto nei confronti dei giocatori. Si può dire, a seconda dello stato di forma, faccio giocare uno o l’altro. Quando hai due portieri forti è un peccato dover sceglierne uno, è giusto che abbiano le stesse possibilità tutti e due”.

Foto: Twitter PSG