Buffon: “Mondiali 2022? Più che un obiettivo sono un sogno”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione al Parma, il portiere Gigi Buffon, ha parlato anche degli obiettivi, e del sogno Mondiale 2022.

Queste le sue parole: “Non possono essere un mio obiettivo, perché alla fine è iniziato un corso nuovo, di giovani e credo che un allenatore che sta facendo benissimo come Mancini deve avere la serenità di chiamare chi vuole e i giocatori che gli diano più fiducia. Si arriva fino al 2022 all’ottimo livello, cosa faranno gli altri è una loro libertà, io fino al 2023 chiedo grandi prestazioni. Se non ci riuscirò amen, questa è la sfida che ho lanciato a me stesso. Più che un obiettivo è un sogno”.

Foto: Twitter Parma