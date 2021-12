Buffon: “Molti calciatori della Juve non erano pronti per giocare con Cristiano Ronaldo”

Gigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha parlato a Il Corriere della Sera, in merito alla Juve e a Cristiano Ronaldo.

Queste le sue parole: “L’esperienza di CR7 alla Juve? E’ stata positiva assolutamente, Certo, l’obiettivo magari era quello di vincere la Champions e in quel fattore lì la Juve ha fallito purtroppo. La colpa chiaramente non è di Cristiano, perché quando prendi un giocatore del suo calibro sai a cosa vai incontro. Secondo me molti calciatori della rosa non erano pronti per condividere un certo tipo d’esperienza. Quando sono tornato da Parigi, ho visto qualcosa di diverso che non mi ricordava ciò che avevo lasciato”.

Foto: Twitter personale