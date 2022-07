Buffon: “Mi ritirerò a 55 anni? Più o meno”

Intervenuto all’evento aperto ai tifosi nella sede del ritiro di Pejo, il portiere del Parma, Gianluigi Buffon, ha parlato del suo futuro: “Dieci anni nel Parma nella prima vita, poi vent’anni alla Juve nella seconda vita, poi uno a Parigi, due alla Juve e ora chiudo il cerchio a Parma e sono al secondo anno. E non ho 100 anni. Ritiro a 55 anni? Più o meno. Se allenerò dopo il ritiro? Sto pensando da tanti anni a quando smetterò. Le idee mi si sono confuse, sono 10 anni che ci penso ma poi proseguo sempre. Credo di aver fatto esperienze importanti che mi permettano di conoscere il mondo calcio, però non sono sicuro al 100% che rimarrò in questo mondo. Magari sperimenterò altro, il calcio lo conosco, sono curioso e mi piace conoscere anche altri mondi”.

Foto: Twitter Parma