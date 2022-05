Buffon: “Maignan un grandissimo portiere. Juve? Per come è partita, la Champions è un miracolo”

Gigi Buffon, che recentemente ha annunciato la volontà di continuare a difendere i pali del Parma malgrado i 44 anni, ha parlato dal Chiostro di Santa Maria Novella a Firenze, dove stasera si festeggiano i 20 anni dell’attività della Fondazione Niccolò Galli: “Il Milan è stata la squadra più brava, perché secondo me non era la più forte: Juve e Inter a mio parere le erano superiori. La differenza l’han fatta la società, la dirigenza e l’allenatore: Pioli è stato bravissimo in questo percorso di due anni e mezzo al Milan. Quest’anno lo è stato ancora di più perché era in una situazione nuova. Maignan? Un grandissimo portiere, i tre elementi di spicco sono stati Maignan, Theo Hernandez, Tonali e quando lo ha avuto a regime, Ibra. Deluso dalla Juve? No, ci sta che dopo tanti anni potesse fare un piccolo passo falso. L’obiettivo era tornare in Champions League senza nessun tipo di sofferenza e per come era partita è stato un vero miracolo. Quest’anno è venuta meno l’Atalanta e la Juve è riuscita a centrare l’obiettivo. Pogba? Paul farebbe la fortuna di tutte le squadre, se la Juve ha pensato a lui ha dei motivi ben validi”.

FOTO: Twitter Parma