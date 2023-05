Buffon: “Maignan e Onana sono nella cerchia dei primi 5 portieri al mondo”

Gianluigi Buffon a Sky Sport ha parlato di Maignan e Onana e fa una rivelazione personale: “Maignan non è una sorpresa, quello che sapeva fare lo aveva già dimostrato nitidamente lo scorso anno. Onana si è inserito in maniera convincente, ha dimostrato personalità e spalle larghe per reggere una piazza come l’Inter e Handanovic come concorrente. Sul campo hanno meritato di essere considerati nella cerchia dei primi 5 portieri mondiali e non penso di regalare loro nulla dicendo questo”.

Foto: Buffon Twitter Parma