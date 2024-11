Buffon: “La tragedia dell’Heysel è una ferita aperta del calcio e della Juventus dal 1985”

L’ex portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, in un post su Instagram, si è espresso sulle vittime dell’Heysel dopo l’omaggio della Nazionale Italiana.

Queste le sue parole: “L’Heysel è una ferita aperta nella storia del calcio e della Juventus dal 29 maggio 1985, giorno in cui 39 persone persero la vita per una partita di calcio in una tragedia assurda. Oggi insieme a tutta la Nazionale abbiamo deposto tre mazzi di fiori davanti alla lapide posta dove si trovava il Settore Z. Per celebrare il ricordo di chi non sarà mai dimenticato e rendere omaggio alle famiglie”.

Foto: Instagram Italia