Buffon: “La mancata vittoria della Champions? Non è mai stata una ferita per me. Mi è dispiaciuto solo per la Juventus”

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale ed ex portiere di Juve e Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a giornalisti e media a margine di un evento pubblico andato in scena ieri a Biella. Questa la sua risposta a chi gli chiedeva se la mancata vittoria della Champions avesse rappresentato un rimpianto della sua carriera: “La Champions non è mai stata una ferita per me, per me è stata lo stimolo per battermi ogni anno per qualcosa di estremamente grande. Se poi devo fare un discorso generale che tocchi il mondo Juve, compagni e dirigenti, mi è dispiaciuto tanto per loro e per i tifosi che da trent’anni più o meno anelano a questa coppa. Per me, giocare in Champions la gioia era già quello, vincerla sarebbe stato la chiusura di un cerchio ma non mi interessa.”

Foto: sito FIGC