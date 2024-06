Buffon in vista dell’Albania: “Sale l’adrenalina. Erano mesi che non provavo questo tipo di sensazione”

Intervenuto ai microfoni di Vivo Azzurro Tv, il capodelegazione della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon, ha così parlato in vista dell’esordio contro l’Albania: “Una vittoria epocale, che non verrà scalfita da nulla”.

Poi ha proseguito: “Particolare, era da parecchi mesi che non provavo questo tipo di sensazione. Man mano che l’evento così importante si avvicina sale l’adrenalina, e quindi immagino sia una reazione del mio corpo rispetto ai 30 anni che ho vissuto a questi livelli. Il mio ruolo? Cerco di dare il mio contributo alla causa: a seconda di cosa percepisco un giocatore possa vivere, cerco di dargli qualcosa in più per fargli superare un momento di difficoltà o gestire un momento di particolare entusiasmo”.

Da Buffon anche un augurio ai 26 protagonisti dell’avventura azzurra: “Spero che i ragazzi possano divertirsi, perché quando invecchi capisci la fortuna che hai avuto nell’essere protagonista e vivere questi eventi. E poi di dimostrare quello che hanno dimostrato in questi 10 mesi: sono ragazzi seri che hanno a cuore le sorti della Nazionale, e che individualmente hanno valori tecnici e morali di grande livello. Se hanno la spensieratezza di poterli esprimere, faremo un Europeo da protagonisti”.

Foto: Instagram Italia