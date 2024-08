Buffon: “Il più grande rimpianto è non aver portato il Parma in Serie A prima di smettere di giocare”

Buffon, ex campione del mondo nel 2006, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta di Parma ha parlato del nuovo parma di Pecchia: “Il Parma è una squadra che essendo molto giovane, è in una traiettoria ascendente. E credo che mantenendo la stessa ossatura potrà fare un bel campionato. Quando eravamo noi in serie B si diceva che forse eravamo una squadra più pronta per la A che non per la cadetteria, avendo un grande tasso tecnico, magari venivamo meno dal punto di vista caratteriale. Ora è maturato anche in questo e credo quindi che il Parma potrà togliersi delle belle soddisfazioni”. Buffon ha parlato anche del suo più grande rimpianto: “Il mio grande rimpianto è che siamo tornati in serie A l’anno dopo che io ho smesso di giocare. Sì, uno dei miei grandi rimpianti perché, nonostante io in carriera abbia ottenuto tante vittorie, tante soddisfazioni, la mia ultima scelta di tornare a Parma aveva un obiettivo ben preciso ma purtroppo non sono riuscito a portarlo a termine. Per me è qualcosa che mi tocca sempre e che mi dispiace. Devo anche dire che gli ultimi due anni della mia carriera a Parma sono stati bellissimi dal punto di vista sentimentale. Dal punto di vista dei rapporti, dell’affetto ricevuto e spero dato, delle persone che ho ritrovato. Alla fine è venuto meno il risultato sportivo ma sono arrivate cose altrettanto importanti”.

Foto: Instagram Italia