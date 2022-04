Buffon: “Il mancato rinnovo di Dybala mi ha sorpreso, ma la Juventus è stata onesta”

Dopo aver toccato i temi Parma e Nazionale, Gianluigi Buffon – nel corso dell’intervista rilasciata a “La Stampa” – ha detto la sua sul mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: “Non me l’aspettavo, però la società è stata diretta e onesta. Non gli hanno rinnovato il contratto perché lo ritengono non funzionale al progetto, non perché sia scarso. Farà grandi cose, ma non vorrà dire che la Juve ha sbagliato. Allegri l’uomo giusto per la Juventus? Il campo dice che il gruppo sta migliorando“.

Foto: Twitter Juventus