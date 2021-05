Buffon: “Ho lasciato la Juve in modo sereno. Futuro? Non avrei dispiacere se dovessi smettere”

Gianluigi Buffon torna a parlare e lo ha fatto ai canali ufficiali della Juventus. Ecco alcune sue dichiarazioni rilasciate a Juventus Tv dove parla del suo addio ai bianconeri e del suo futuro. “E’ stato un addio molto sereno. È un qualcosa che avevo già vissuto 3 anni prima e di conseguenza è un deja vu che ti dà già dei punti cardinali a cui aggrapparti per non patire troppo determinate situazioni. L’ho vissuto con naturalezza. Futuro? Questo capitolo della mia vita va chiuso, penso che non avrò contraccolpi, pensavo di smettere già 3 anni fa. Adesso sono ancora più convinto, non avrei dispiacere se dovessi smettere, sono felice, ho una bellissima famiglia, tanti interessi extra calcio. Nella mia testa sono un sognatore, ho tante cose da acchiappare”.

FOTO: Twitter Juve