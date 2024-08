Buffon: “Ho giocato così a lungo per la Champions”

Gigi Buffon ha vinto il premio UEFA President Award, un riconoscimento conferito dal presidente della UEFA Alexander Ceferin. Sul palco di Montecarlo in occasione del sorteggio della nuova Champions League, lo stesso Buffon ha così commentato: “Cosa significa la Champions? E’ stato il motivo principale per cui ho giocato così a lungo: non per vincerla, ma perché mi divertivo a giocarla. E’ la competizione più importante nel mondo del calcio”.

Sul suo attuale ruolo nella Nazionale italiana: “Sta diventando sempre più importante grazie a Gravina, vorrei ripagare la fiducia che hanno riposto in me e spero di fare un grande lavoro per riportare la Nazionale a vincere”.

Foto: Instagram Italia