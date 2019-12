Buffon: “Futuro? Se smettessi farei un torto a me stesso. Ora testa alla Supercoppa”

Gigi Buffon, portiere della Juve, nel giorno dopo la vittoria contro la Samp, gara che ha segnato il record di presenze in Serie A, ha parlato tramite la sua app: “Ieri è stata una partita emozionante. Le emozioni sono uno dei motivi per cui continuo a giocare, raggiungere Maldini mi ha onorato. Ora dobbiamo pensare ai prossimi obiettivi, a partire dalla Supercoppa. Essere un punto di riferimento mi spinge ad andare avanti e voler migliorare. Per come sto adesso, farei un torto a me stesso se smettessi di giocare”.

https://twitter.com/gianluigibuffon/status/1207694659452989446

Foto: Twitter ufficiale Juventus