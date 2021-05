Buffon: “È finito il mio ciclo alla Juve. Smetto o trovo un’altra squadra”

In un’intervista a Bein Sports, Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juve a fine stagione: “Il mio futuro è chiaro e delineato, Quest’anno si chiuderà definitivamente la mia esperienza in bianconero. O smetto o trovo una situazione stimolante facendo un’esperienza di vita diversa. Penso di aver dato tutto, il mio ciclo con la Juve si è chiuso. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo”.

Foto: Instagram Juventus