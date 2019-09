Buffon: “Felice per il record, ma soprattutto per la mia condizione a 42 anni”

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato del record di presenze (903 gare, superato Paolo Maldini) raggiunto quest’oggi contro la Spal: “Sono felice per il dato personale che ho raggiunto: è una soddisfazione, soprattutto arrivandoci a 42 anni in una condizione psicofisica molto buona. Mi dà tanta gioia – afferma sul sito ufficiale del club bianconero – la vita con me è stata benevola e io ci ho messo qualcosa di importante. Siamo in costante crescita, aggiungiamo un mattone per volta, gara dopo gara, la strada è quella giusta”.

Foto: Juventus Twitter