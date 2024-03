Buffon: “Europeo? Sono convinto che non faremo brutte figure”

Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ha parlato a Rai 2, da Cattelan, soffermandosi sul prossimo campionato Europeo.

Queste le sue parole: “Faccio un po’ da filtro tra i ragazzi, il mister e l’ambiente e poi dovrei fare le veci del presidente quando non c’è. Un ruolo in cui quando si dice la propria opinione bisogna stare a sentire per forza”.

Buffon ha preso il posto di Gianluca Vialli: “Una grande gioia dato che è stato prima ancora di Gigi Riva quell’incarico e sono felicissimo perché avevo un rapporto stretto con entrambi. L’idea di prendere il loro testimone è stato un orgoglio, loro per me sono stati due esempi e personaggi iconici e miti per il loro essere calciatori e per come erano nella vita. Il fatto di non farli rimpiangere è un qualcosa che mi responsabilizza molto”.

Le possibilità dell’Italia ai prossimi Europei: “È un gruppo di ragazzi seri, umili e sono contento di poter fare questi Europei insieme a loro. Sono convinto che comunque andrà brutte figure non ne faremo”.

