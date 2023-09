Buffon: “Ero saturo del calcio. Eredità di Vialli? Non sono qui per colmare quel vuoto”

Durante l’intervista concessa ai microfoni ufficiali della Nazionale, Gianluigi Buffon, ha così parlato del suo nuovo ruolo all’interno dello staff dell’Italia e del suo addio al calcio: “No, in verità no. Ero saturo del calcio, in questi giorni vedendo loro allenarsi non ho mai avuto mezza voglia… Sono felicissimo della mia scelta e so che non è così per tutti, sono ultra felice di questa scelta”

Infine, sull’eredità di Vialli: “Come vivo l’eredità lasciata da Gianluca? La vivo in maniera normale. Io non sono venuto qui cercando di colmare il vuoto lasciato da Gianluca, non potrei mai riuscire a farlo per come lui ha vissuto questo percorso. Anche a livello di sensibilità, voglia di esternare certi sentimenti, io non potrei farlo perché anche come vita sto facendo un altro percorso. Però sono qui con la voglia di dare tutto me stesso: spero basti e possa aiutare qualcuno. Scimmiottare qualcun altro aumenterebbe solo il rimpianto di non essere stato me stesso in questa nuova avventura”.

Foto: Instagram Italia