Buffon: “Ecco perché non ho voluto smettere. Ritorno alla Juve come dirigente? Non ho nessun accordo”

Gigi Buffon ha deciso di mettersi nuovamente in gioco visto che, a 43 anni, ha accetto la proposta del Parma in Serie B. Il portiere, nel corso di un’intervista a Repubblica, si è soffermato anche sulla Juventus. “La Juve sta benone, gode di ottima salute e ha un grande portiere. Io mi sento un artista e non ho voluto smettere perché credo che un artista coltivi sempre il desiderio di mettere in mostra il gesto, se ancora ne è capace, per appagamento personale e una certa dose di narcisismo”. E sulla possibilità di ritornare in bianconero nel ruolo di dirigente. “No, non ho nessun accordo per fare qualcosa in società. Torno per la seconda volta in serie B e se ci sono stato a 28 anni, quando ero il portiere di riferimento mondiale, perché non tornarci a 43? Come nel 2006 scelsi la Juventus, oggi ho scelto il Parma. Potrei giocare anche in prima categoria, non cambierebbe il mio valore”.

Foto: Sito Parma