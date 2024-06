Buffon e il selfie con Baggio: “Vicenza – Carrarese è già iniziata”

La finale playoff di Serie C sarà Vicenza-Carrarese, che hanno superato in semifinale le due campane, Avellino e Benevento. Comincia una settimana calda per scoprire chi sarà la quarta promossa in Serie B, l’ultimo verdetto del calcio professionistico italiano.

Gigi Buffon, di Carrara, in passato addirittura presidente della Carrarese, ha postato un selfie con uno dei simboli di Vicenza, Roberto Baggio.

L’ex portiere, ora capo delegazione della Nazionale, ha postato un selfie con Roberto Baggio, in queste ore a Coverciano insieme a Del Piero e Totti per caricare il clan azzurro in vista degli Europei.

Buffon ha scritto: “Vicenza – Carrarese è già iniziata!!!”

Foto: Instagram Buffon