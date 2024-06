Buffon: “Donnarumma è il portiere più forte al mondo. Arriviamo bene all’Europeo”

Gianluigi Buffon, storico portiere della Juventus e ora capo delegazione della Nazionale Italiana, ospite della prima edizione del festival della Serie A, tenuto a Parma, ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto interessanti. Diversi i temi trattati: dai singoli, allo stato di forma per l’Europeo degli azzurri fino alle favorite alla vittoria finale. Queste le sue parole:

“Arriviamo bene all’Europeo, i ragazzi questa settimana hanno fatto un bellissimo lavoro anche dal punto di vista fisico”. Su Donnarumma: “In questo momento è il più forte al mondo, faccio fatica a trovare qualcuno meglio di lui. Ci sono momenti in cui si fa meglio e altri peggio, ma lui lo metto davanti a Courtois, Neuer e Ter Stegen“. Sulle favorite: “Noi abbiamo l’ambizione di arrivare fino in fondo e primeggiare, questo ci dà fiducia e forza. Sulla carta forse Francia, Inghilterra e Spagna hanno qualcosa in più; quando noi siamo stati in pole position abbiamo quasi sempre fatto brutte figure. La Germania? Fa alti e bassi”. Infine un commento su Camarda, gioiello del Milan e fresco vincitore dell’Europeo Under 17, segnando anche una doppietta in finale contro il Portogallo. Queste le sue parole: “Ha fatto bene a rinnovare, credo che ogni tanto sia dovuto riconoscere alla società i meriti di aver creduto in te. Ha fatto una scelta intelligente, e sarebbe bello se diventasse una bandiera”.

Foto: instagram Italia