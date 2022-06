Buffon: “Di Maria sa fare tutto. In questa Serie A sarebbe come Maradona”

Gigi Buffon ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi in particolare su Angel Di Maria, con cui giocò al Psg nel 2018-19.

Queste le parole del portiere: “Angel ha tecnica da vendere, dote che manca nel nostro campionato. Segna e può giocare in più ruoli. Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona. Mi sono spiegato? I giocatori vanno valutati pensando al contesto in cui devono agire. Oggi la Serie A si è impoverita a livello tecnico, questo è fuori di dubbio. E Angel, di tecnica, ne ha da vendere. Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è bravo negli assist, corre per tutto il campo e può ricoprire più ruoli. In poche parole: è un giocatore di calcio. L’età non conta, hanno molta più importanza le motivazioni, la passione che si mette nel lavoro, la determinazione. Se Di Maria decide di fare la scelta di trasferirsi in Italia, alla Juve, significa che è pronto per farlo”.

