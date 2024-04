Buffon: “Cosa dissi a Tonali e Zaniolo? Sdramattizai. Io ci sono passato, quelle cose ti colpiscono nel profondo”

Nominato capodelegazione della Nazionale italiana a fine agosto, poche settimane dopo Gianluigi Buffon ha dovuto affrontare il caso scommesse che ha scosso il calcio italiano. Durante l’intervista concessa a La Repubblica, l’ex portiere ne ha così parlato: “Cosa dissi a Zaniolo e Tonali in quel momento? La cosa che puoi fare è sdrammatizzare, ho detto due cagate delle mie, che non ripeto perché non sarebbe educativo. Io ci sono passato, quelle sono cose che ti colpiscono nel profondo”.

Foto: Instagram Italia